Este sería el motivo del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y su familia

Lo que comenzó como una desaparición inquietante terminó en una escena dantesca: los cuerpos de la influencer mexicana, Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG, junto a su esposo Roberto y sus dos hijos, Regina (7 años) y Gael (13 años), fueron encontrados sin vida.

El hallazgo se produjo el pasado 22 de agosto dentro de una camioneta pick-up abandonada en un taller mecánico en San Andrés, Guadalajara.

Hallazgo de la influencer y su familia

Aunque el macabro descubrimiento ocurrió el 22 de agosto, fue hasta el 28 de agosto cuando la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó oficialmente la identidad de la víctima principal como Esmeralda FG, de 32 años, su esposo 36 años, y sus dos hijos.

La fiscalía determinó que las pruebas balísticas y las manchas de sangre en el taller mecánico sugieren que el asesinato ocurrió allí. Aparentemente, el vehículo permaneció estacionado en ese lugar antes de ser abandonado con los cuerpos en su interior.

La hipótesis que rodea al caso

Por el caso, las autoridades detuvieron a tres sospechosos vinculados al taller, pero fueron liberados ante la falta de pruebas. La línea de investigación principal apunta no hacia Esmeralda, sino hacia su esposo, quien tenía negocios de compraventa de vehículos y producción de jitomate (tomate) en Michoacán.

Esto sugiere una posible conexión con el crimen organizado o conflictos económicos, aunque aún sigue siendo una hipótesis en desarrollo.

El éxito de Esmeralda en las redes sociales

Desde abril de 2020, Esmeralda FG había ganado popularidad en TikTok con videos de estilo de vida, viajes, contenido familiar, estética y hasta comentarios provocadores relacionados con el mundo del narcotráfico. Su audiencia creció hasta alcanzar más de 40 mil seguidores.

Su última publicación, el 7 de agosto, mostraba su día en su rancho conduciendo; poco antes de su muerte compartió un video de su perro correteando en el jardín.