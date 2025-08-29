Encuentran los cuerpos sin vida de influencer junto a sus hijos: Cronología

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Guadalajara está conmocionada por el brutal asesinato de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, sus dos hijos y su esposo, encontrados sin vida en el interior de una camioneta en la localidad.

Conocida en redes sociales como Esmeralda FG, la creadora de contenido se dedicaba a postear sus viajes y artículos de lujo, a los cuales tenía acceso. Además, en TikTok contaba con más de 19 mil seguidores.

Cronología del asesinato

El 7 de agosto, fue la última actividad de la tiktoker en su cuenta. En ella, publicó un vídeo conduciendo una camioneta tipo pick up, Jeep color rojo, presuntamente por las calles de Michoacán, su estado natal.

Sin embargo, fue en la mañana de 22 de agosto, cuando los vecinos alertaron a las autoridades sobre unos cuerpos dentro de una camioneta con las mismas características que la de Esmeralda FG.

Al llegar, los servicios de emergencia identificaron que dos menores de edad y dos adultos, que corresponde a:

Esmeralda Ferrar Garibay (32 años)

Roberto Carlos (esposo, de 36 años)

Gael Santiago (hijo de 13 años de edad)

Regina (hija, de 7 años)

Último avistamiento

De acuerdo a las investigaciones conjunta de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el C5, la familia fue vista en un taller mecánico en Guadalajara, siendo la última vez que fueron vistos con vida.

Se conoció que Roberto, esposo de la creadora de contenido se dedicaba a la venta y compra de vehículos.

La inspección del local arrojó que la tiktoker Esmeralda FG fue asesinada en el interior de taller, esto se constató porque los servicios periciales encontraron indicios de balística y hematología.