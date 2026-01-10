¡Es de cristal! Anthony Davis decepciona a los Dallas Mavericks

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los Dallas Mavericks y su estrella, Anthony Davis, ha dado un giro dramático y preocupante. En un momento donde las críticas arreciaban y los rumores sobre su posible salida de la franquicia cobraban fuerza, se ha confirmado la peor noticia posible: Davis ha sufrido una lesión de gravedad en los ligamentos de su mano izquierda que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Un golpe devastador en el peor momento técnico

La noticia llega en un contexto de extrema tensión. Tras una serie de actuaciones que la prensa especializada y los aficionados calificaron como "decepcionantes" respecto a las expectativas generadas con su llegada, Davis se encontraba bajo la lupa de la directiva de Dallas.

Los rumores de un traspaso inminente o de una reestructuración que no lo incluyera para la próxima temporada eran el pan de cada día en el American Airlines Center.

Sin embargo, lo que comenzó como una crisis de rendimiento ha mutado en una crisis de salud que amenaza no solo su presente, sino la viabilidad de su carrera profesional. La gerencia de los Mavericks confirmó que, tras someterse a diversas pruebas de imagen y evaluaciones con especialistas en ortopedia, el diagnóstico es severo.

Cirugía y recuperación: El adiós a la temporada

El equipo médico ha determinado que la lesión en los ligamentos de su mano izquierda requiere una intervención quirúrgica inmediata. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de tratar la zona de manera correcta y evitar complicaciones crónicas que podrían derivar en una pérdida permanente de movilidad o fuerza en su mano de apoyo.

"El bienestar a largo plazo de Anthony es nuestra prioridad absoluta. Aunque la cirugía es un camino difícil, es el único que garantiza una recuperación funcional completa", declaró una fuente cercana al equipo médico.

Este panorama implica un tiempo de recuperación estimado de varios meses. Con el calendario de la NBA avanzando de forma implacable, la organización ha asumido que Anthony Davis se perderá todo lo que resta de la temporada. Esta es una historia que, lamentablemente, se ha repetido con demasiada frecuencia en la trayectoria del pívot, cuya fragilidad física vuelve a ser el centro del debate deportivo.