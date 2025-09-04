Atracan a influencer mexicano en la casa de “Yo soy Betty, La Fea” en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Lo que para muchos sería una experiencia idílica, para el influencer mexicano Gerardo Toledo, mejor conocido en redes como @soy.toledo, se convirtió en una pesadilla relámpago, tras visitar la casa de “Yo Soy Betty, La Fea”.

El creador de contenido viajó desde México a la capital colombiana para visitar la famosa vivienda en el barrio La Soledad, y en medio de la sorpresa y las sonrisas, un motociclista le arrebató el celular con una sola maniobra audaz.

Robo en la casa de "Yo Soy Betty, La Fea"

Gerardo, acompañado de su esposo y algunos amigos, llegó emocionado hasta la emblemática vivienda de Beatriz Pinzón Solano, donde incluso un actor vestido de Betty lo recibió con capul y carpeta de Ecomoda.

Todo iba marchando de manera espectacular hasta que el ladrón llegó en motocicleta, subió al andén y le quitó el celular a una de sus acompañantes, justo en el momento de fotografiar la escena.

Sorprendentemente, el actor vestido de Betty intentó detener al ladrón con una patada al aire, pero, el malhechor escapó en cuestión de segundos.

El influencer reaccionó

Toledo compartió el video en sus redes sociales bajo tono resignado y un toque de humor: “No recuperamos el cel, pero, descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Fui a conocer la casa de Betty la fea en Bogotá, pero un motociclista me arrebató el celular”.

Además, agradeció al actor disfrazado por la experiencia, y aseguró que sí captaron en cámara tanto al ladrón como la placa de la moto.

Lo ocurrido reavivó críticas sobre la seguridad en zonas turísticas de Bogotá. La casa, ubicada en la Carrera 18A con Calle 43, recibe visitantes de todo el mundo atraídos por la telenovela de Fernando Gaitán, pero ahora también por el riesgo latente que supone tomarse una foto.

En un video, Toledo explicó que, gracias a la localización del celular dieron con la ubicación y, asistieron al lugar con la policía, pero, por falta de una orden de allanamiento no pudieron atrapar al culpable.