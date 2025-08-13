Protagonistas de “Yo soy Betty, la fea” llegarán a Venezuela en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Operadora Turística Fiesta Travel, empresa dedicada a ofrecer experiencias únicas desde Venezuela a los mejores conciertos de Colombia y España, presentará el próximo 28 de noviembre en Venezuela, la única función de “Muertas de la Risa”, obra protagonizada por las actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.

El próximo 28 de noviembre llega por primera vez a Venezuela la comedia que reúne a la icónica “Peliteñida” y “Marce”, ambas del elenco de la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, con la única función de esta pieza en el Centro Cultural Chacao.

Una historia escrita y dirigida por el también presentador colombiano Juan Ricardo Gómez.

"Muertas de la risa"

“Muertas de la risa” reúne a dos mujeres quienes se conocen en la morgue reconociendo quien fue su pareja sentimental, protagonizan una loca y disparatada situación donde se destapan sus verdades y se enfrentan a una decisión que hará que el público muera de la risa.

Lorna y Natalia pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre y se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio.

Confesiones inconfesables, amores tormentosos y una verdad que sorprenderá y dejará a todos muertos de la risa.

Venta de entradas

Después de recorrer importantes escenarios en toda Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador, entre otros países, “Muertas de la risa” promete deleitar por primera vez al público venezolano el próximo 28 de noviembre.

Las entradas estarán a la venta próximamente en las taquillas del Centro Cultural Chacao. Para mayor información la cuenta oficial en Instagram @fiestatraveltours.