Influencer venezolano pide a gritos entrar a “La Casa de Alofoke”

El pasado 11 de agosto, el empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, dio rienda suelta a su propio reality show, el cual tituló: “La Casa de Alofoke”, en el que múltiples participantes lucharon por llegar hasta el preciado primer lugar.

El programa producido por Alofoke Media Group y se caracteriza por ser un formato digital y totalmente en vivo, transmitido 24 horas al día a través de YouTube en el canal Alofoke Radio Show.

La primera temporada que terminó el 12 de septiembre, estuvo cargada de buena música, grandes invitados y muchas polémicas que aumentaron el rating digital, por lo que logró traspasar fronteras. Tal motivo despertó el interés de un venezolano que ahora pide ingresar a la casa.

El influencer venezolano que quiere darlo todo en RD

Mediante sus redes sociales, el creador de contenido César Rangel, mejor conocido como ‘Cesita’, ha iniciado una campaña para llamar la atención del empresario dominicano, todo con el objetivo de tener la oportunidad de participar en el reconocido espacio.

“Alofoke, Dotol Nastra, ¡llévenme pa’llá!”, expresó el caraqueño en un video. “Llévame que aquí ‘ta tu loco, llévame pa’ Dominicana nos vamos”, agregó con mucho entusiasmo. Asimismo, pidió a sus seguidores que mencionaran a Alofoke.

De acuerdo a sus declaraciones, Cesita está seguro que dará mucho material dentro del reality show con sus ocurrencias, mezclándolas con su personaje de Catalina que presenta en la mayoría de sus videos.

Primer acercamiento

Tras su insistencia por las plataformas digitales, Rangel ya tuvo su primera conexión con el equipo de Alofoke. En su Instagram colgó imágenes de un live que realizó en TikTok con el mismo Dotol Nastra, quien forma parte de la producción de todo el imperio de Santiago Matías.

En la conexión, Cesita no perdió el tiempo y le manifestó su deseo de ser uno de los habitantes de la casa a lo que el dominicano le respondió: “Sigue en lo tuyo, te voy a chequear. Eres muy talentoso loco, gracias”.

Antes de verse en el live, el Dotol ya había visto el contenido del criollo. En su opinión, es un personaje que tiene muchas reproducciones y elogió su trabajo. “Yo no lo había visto. ¡Qué duro!”, dijo para posteriormente, seguirlo en dicha plataforma.

Hasta ahora se desconoce cuándo será el inicio de la segunda temporada de “La Casa de Alofoke”, sin embargo, el empresario pidió recientemente a su comunidad la mención de todos los famosos que quieren que pisen su casa en la próxima edición.