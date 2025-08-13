Alofoke lanza el primer reality show en vivo 24/7 en alianza con YouTube

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento en República Dominicana marca un hito con el estreno del primer reality show de convivencia humana transmitido en vivo, 24/7, a través de una alianza estratégica con YouTube y en tiempo real liderado por el reconocido productor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

Su debut superó todas las expectativas al reunir a más de 600 mil personas conectadas al streaming en su primera transmisión.



Aunque en la plataforma se han visto transmisiones prolongadas, nunca antes se había desarrollado un formato de estas características, que combina emisión continua, interacción directa con la audiencia y un despliegue técnico sin precedentes.

Formato del programa de Alofoke

Durante 30 días consecutivos, 10 concursantes, cinco mujeres y cinco hombres de seis países diferentes, convivirán en un espacio diseñado para poner a prueba sus habilidades sociales y resistencia emocional.

La audiencia podrá seguir cada momento en vivo y participar en la dinámica del programa, ya que los televidentes podrán participar en la decisión de quienes decidirán quién se queda y quién abandona la competencia.



El ganador del reality se llevará un auto de lujo 2025 y RD$1 millón en efectivo, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán premios especiales. Además, la producción otorgará incentivos y premios exclusivos para el público que participe activamente.

Alianza con YouTube y Sony Music

“En República Dominicana nunca se había visto un reality como este. Apostamos en grande y el resultado habla por sí solo: producción de nivel internacional y entretenimiento real. Queremos darle a nuestra audiencia algo fresco, diferente y auténtico; por eso, cada esfuerzo ha valido la pena”, afirmó Santiago.



El reality cuenta con el respaldo directo de YouTube, asegurando una proyección global y un acceso sin precedentes para el público. Este lanzamiento también marca un momento clave en la trayectoria de Santiago Matías, quien recientemente anunció la asociación estratégica de Alofoke Music con Sony Music, fortaleciendo la disquera y ampliando su presencia en nuevos mercados internacionales.