Tekashi 6ix9ine suelta toda su furia contra el productor Santiago Matías alias “Alofoke” por ser el paño de lágrimas de Yailin

Tela, tela y más tela que cortar está dado el conflicto entre la cantante Yailin “La Más Viral” y el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, y es que, resulta que el cantante está furioso con el reconocido productor Santiago Matías mejor conocido como “Alofoke” por haber posteado un audio de la dominicana llorando desesperada, por una pelea entre ambos.

La situación comenzó cuando la tarde del jueves 14 de diciembre a través de su cuenta de Instagram @Alofoke compartió el audio en el cual se escucha a Yailin llorando desgarrada pidiendo ayuda.

“El se quiere hacer la víctima cuando yo hago algo se graba y cuando él me está dando yo no lo hago”, expresó muy alterada la artista, a lo que el hombre el respondió. “Te voy a mandar a la seguridad mía a buscarte allá, ten el teléfono en la mano no le sigas rogando, él te va a buscar y te a recoger oíste”, se escucha.

La acción despertó la furia de Tekashi que, sin miedo a nada, comenzó a publicar fotos y videos en sus historias de Instagram arremetiendo contra el productor. “Alofoke eres un rastrero cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás. Todo para ti, para tus redes tenga vistas, que basura de persona”, escribió.

Igualmente, Tekashi compartió varios clips en el cual se aprecia a la expareja de Anuel AA fuera de control gritando y golpeándolo con objetos, y asegurando que lo que Yailin más necesita es amor. “Esta muchacha necesita mucho amor, no que la usen para vistas”.

En este sentido, Matías no se ha quedado callados a las acusaciones del polémico rapero y ha respondido con pruebas que aseguran que si golpeó en repetidas ocasiones a Yailin. “Ya se están comenzando a recuperar los datos de los teléfonos que @6ix9ine le destruyó a Yailin, en la cual hay mucha evidencia de sus agresiones”.

En la foto se aprecia la cara de la madre de Cattleya, llena de golpes y un momento en el cual Tekashi le arrancó una peluca y la lanzó a la poceta.