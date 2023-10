Acusan a Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine de haber "estafado" un dineral para el bautizo de Cattleya

Los rollos en torno a los polémicos cantantes Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine, al parecer no paran, y es que, después de ser protagonistas de dimes y diretes con Anuel AA por Instagram, y vivir desbordando amor, aunque aún no confirmen oficialmente su relación, ahora ambos artistas están siendo acusados por una decoradora que supuestamente trabajó para ellos en el aparente bautizo de la bebé de la dominicana, Cattleya Guillermo.

De acuerdo a la información difundida por el programa 'Los dueños del circo', la pareja debe una gran cantidad de dinero, 23 mil dólares para ser exactos, a la mujer que se encargó de decorar todo para el bautizo de la bebé, que justo coincidió con la grabación del video ‘Mía’ de ‘La más viral’ que estrenó hace unas semanas para dar a conocer finalmente el rostro de la pequeña de seis meses.

“Tekashi quería llevarse los lauros de ‘yo fui el decorador’, porque él iba a ser el que iba a grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video. (…) El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda Díaz (mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje”, comentaron en el show.

En el supuesto segundo montaje, utilizaron algunas cosas del primero para buscar la economía y saliera más “barato”, pero de igual forma, 6ix9ine no habría cumplido con el pago. “Se fueron para Miami”, comentaron antes de colocar un presunto audio de la decoradora que todavía espera alguna respuesta por parte del rapero.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar, pero me tienen con un mareo y ya yo lo pasé a abogados”, se escucha decir a la mujer. “Me molesta que él ofenda mi trabajo. Ni siquiera le cobré por adelantado”, remató.