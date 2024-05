No creerás la cantidad de propietarios que tiene el ganador del Preakness Stakes

Dentro del mundo de las subastas y el comercio de ejemplares purasangre de carreras, insurge con mucha fuerza la modalidad de los conglomerados multi-propietariales. Así vemos que el ganador del Kentucky Derby de 2023, Mage (Good Magic), era co-propiedad de 382 personas agrupadas en la organización Commonwealth. Caso similar el que sucede con el ganador del Preakness Stakes, Seize the Grey (Arrogate) de la agrupación MyRacehorse, que tiene una mucho mayor cantidad de asociados.

MyRacehorse anuncia en su sitio web: "Estamos cambiando el juego al ofrecer propiedad real de caballos de carreras a partir de $100. No se trata solo de propiedad fraccionada o números en una aplicación, se trata de brindar experiencias auténticas e inclusivas al propietario, acceso interno y una puerta de entrada al estilo de vida de ser propietario de un caballo de carreras. Con casi 100.000 usuarios registrados en todo el mundo, ya estamos causando sensación con algunos grandes entrenadores y victorias aún mayores, incluido el Derby de Kentucky 2020 con Authentic."

El pasado sábado 18 de mayo hubo otra sensacional victoria para los propietarios de MyRacehorse al llevarse el Preakness Stakes (G1), segundo paso de la Triple Corona Norteamericana con el potro Seize the Grey, con la monta del joven jockey boricua Jaime Torres y el entrenamiento del legendario Hall de la Fama de 88 años, D.Wayne Lukas. Seize the Gray fue adquirido por MyRacehorse a un costo de $300.000 en las ventas Fasig Tipton de Saratoga en el año 2022.

El ganador del Preakness de este año se lleva alrededor de $1.200.000. Después de que Seize the Grey ganara la carrera el sábado, el premio en metálico se repartirá entre sus más de 2500 propietarios. "¡Hicimos algo de dinero! Hicimos algo de dinero, ¡lo buscamos! Fue increíble", dijo el copropietario Eric Barger. "Fue simplemente increíble", declara Viktoria Schofield, otra copropietaria. "Seize the Grey, quiero decir que lo logró, nunca se quedó atrás. Fue increíble, muy emocionante" declararon a CBS.

Esa pareja del condado de Howard no fue la única que apostó por Seize the Grey. Ellos son dos de los 2570 accionistas que son copropietarios de Seize the Gray. Cuarenta y ocho de ellos son de Maryland, Muchos de los numerosos copropietarios corrieron al Círculo de Ganadores de Pimlico Race Course para celebrar. Y desde el círculo, fue un día para que todos celebraran. Ahora esperan por la decisión para ir hacia Saratoga y disputar el Belmont Stakes (G1), tercer paso de la Triple Corona.