MIra el increible estímulo que usó D Wayne Lukas con el jockey boricua que ganó el Preakness

En apenas tres años activo como jockey profesional en Estados Unidos y escogido como finalista al Eclipse Award para jockey aprendiz del año en 2023, que obtuvo su coterráneo Axel Concepción, el jockey borinqueño Jaime Torres se convierte en ganador de una carrera de la Triple Corona Norteamericana, el Preakness Stakes (G1) de $2.000.000 en la primera oportunidad de montar que le da el veteranísimo y legendario entrenador de 88 años, Hall de la Fama D.Wayne Lukas, quien obtiene su séptimo lauro en la prestigiosa carrera con el potro Seize the Gray (Arrogate).

Historia de Película

Cuando le preguntaron al jockey Jaime Torres cómo se sintió ganar el Preakness (G1) a bordo de Seize the Grey, el joven de 25 años lo describió como la magia del cine hecha realidad: “¿Pueden imaginarse cuando están viendo una película y tienen este caballo, como si fuera el personaje principal de la película y ven la última carrera, él gana y sienten esa emoción, pero piensan como si fuera real? No puedo explicarlo."

La historia de vida de Torres ciertamente parece el guión de una película. Aunque es de Puerto Rico, cuya cultura rica en hipismo ha producido glorias del Salón de la Fama como Ángel Cordero Jr. y John Velázquez, el cinco veces ganador del Premio Eclipse Irad Ortiz Jr. y su hermano José Ortiz, Torres no proviene de una familia de hípicos. Ni siquiera tenía experiencia equina de ningún tipo. Pero su amor innato por los caballos lo llevó a visitar el Hipódromo Camarero en 2019.

"Un día estaba viendo carreras y dije: 'Quiero hacer eso'. Fui a la pista al día siguiente, busqué todo tipo de información y eso fue todo". declara Torres. Se matriculó en la famosa escuela de jockeys de Puerto Rico. Esa fue la primera vez que se subió a una silla de montar. Torres se aventuró a Florida en 2022 y comenzó su rol para el entrenador Saffie Joseph Jr. Progresó hasta convertirse en aprendiz en Gulfstream Park, hizo su debut en las carreras el 12 de agosto de 2022 y logró su primera victoria el 17 de septiembre de 2022.

Torres impulsó su incipiente carrera al mudarse a Nueva York a principios de 2023. Con Cordero tomándolo bajo su protección, Torres rápidamente comenzó a ganar terreno. Se convertiría en el mejor jinete aprendiz del circuito de NYRA, que comprende Aqueduct, Belmont Park y Saratoga, al ganar 37 carreras y ocupar los primeros 3 lugares en otras 100, de un total de 411 compromisos de monta.

Fue en Saratoga el verano pasado donde Torres se unió al entrenador del Salón de la Fama D. Wayne Lukas y guió a un potro prometedor llamado Seize the Grey a una victoria inaugural el 29 de julio de 2023. La victoria, en una pista repleta de la historia de las carreras, significó tanto para Torres que tiene una gran fotografía enmarcada en su casa. Luego de establecerse en el circuito de Kentucky, con el apoyo del jockey Salón de la Fama Gary Stevens, Torres ejerció su oficio en Fairgrounds, Churchill Downs y Keeneland. En octubre, se graduó oficialmente como jinete profesional.

De regreso a Kentucky en la primavera, Torres se reunió con Seize the Grey para capturar la Pat Day Mile (G2) el día del Derby en Churchill Downs, Lukas fue asediado por agentes de otros jockeys que buscaban la monta en el Preakness, pero el hombre de 88 años estaba decidido a permanecer leal al joven jinete. Lukas declara: “Pensé que tenía mucho talento y me encantó trabajar con él, pero realmente me siento bien por haberlo llevado a este nivel. Hace un par de semanas montó uno no muy bien, lo seguí a lo largo del túnel, hasta el recinto de jinete, y le dije":

"Volverás a Puerto Rico a recoger naranjas si vas a montar así"

Por eso Lukas siempre será respetado como "El Coach". Un legado de sus primeros días como entrenador de baloncesto, Lukas ha traído esa filosofía a su establo, fomentando el talento equino y humano por igual. Sus antiguos asistentes lo han demostrado como entrenadores por derecho propio, incluidos sus compañeros del Salón de la Fama Todd Pletcher, Dallas Stewart, Kiaran McLaughlin, Mike Maker y Mark Hennig. El veternao entrenador expresa: “Quiero que sea mejor de lo que cree que puede ser”, sobre su “entrenamiento” a Torres.

Y prosigue, “Siempre le presiono a eso. Voy a empujarle. Quiero que haga más de lo que realmente cree que puedes hacer y quiero que sea mejor de lo que cree que puede ser. Quiero que realmente se dedique a si mismo”. Torres ha respondido a la motivación del coach. Al realizar una carrera de punta a punta y perfectamente administrada con Seize the Grey, logró un nuevo récord personal en el Preakness y puso a Lukas en el libro de récords como el entrenador de mayor edad en ganar una carrera de la Triple Corona.

Torres logró emular a Angel Cordero Jr. y a Gary Stevens, quienes contribuyeron a la cuenta general de 15 victorias clásicas de D. Wayne Lukas en la Triple Corona Norteamericana.

Con información de twinspires