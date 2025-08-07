De esta manera se gana la vida la exasistente de Silvia Pinal luego de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Tras 30 años de ser la mano derecha y asistente personal de Silvia Pinal, Efigenia Ramos se reinventó a ocho meses de la muerte de ‘La Diva del Cine Mexicano’.

En una entrevista para TVNotas, la exasistente de Silvia Pinal se sinceró sobre lo que vino para su vida luego de la partida física de la actriz. A pesar de formar parte por tres décadas del núcleo familiar y ganarse su confianza, Efigenia Ramos terminó su relación laboral en buenos términos.

También, afirmó haber tenido varias propuestas por parte de algunos familiares de la fallecida estrella, sin embargo, no aceptó. Para poner fin a su vínculo, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad.

Cuando "la gran diva mexicana" falleció una de las cosas más esperadas fue la lectura del testamento, según se reportó Efigenia Ramos fue considerada dentro del documento.

Un nuevo rumbo después de Silvia Pinal

La exasistente de Silvia Pinal buscó un nuevo camino para ganarse la vida. Ahora, se dedica a ofrecer comidas a domicilios y brinda servicio para eventos, gracias a su pasión por la cocina.

“Todo lo hacemos desde casa, con mucho esfuerzo y buena sazón”, señaló. A pesar de no contar con local físico, la mujer puede brindar un catering para eventos privados de máximo 100 personas.

Asimismo, recordó sus vivencias con la legendaria actriz cuando le preparaba comida. “Durante años le preparé la comida a doña Silvia, incluso en Navidad le hacía bacalao y romeritos”, dijo.