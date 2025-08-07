Catherine Siachoque deja en la calle a Fernando Colunga: “Rico a costillas de todos”

Suscríbete a nuestros canales

‘Amanecer’ es la nueva telenovela que tiene a los televidentes en vilo y ha cobrado relevancia por su destacado elenco de primera. Precisamente, una de sus estrellas, Catherine Siachoque confesó que Fernando Colunga impune una penalidad en el set de grabación.

Los actores antes de grabar deben ensayar y repasar sus líneas, a pesar de la experiencia no están exentos de errores, en esto el galán de telenovela vio una oportunidad de oro para llenar su propio bolsillo.

Siachoque confesó que Fernando Colunga le impone una multa a quienes se equivoquen en escena, por lo que deben pagar una suma de dinero, sin embargo, no reveló la cantidad. No conformo con esto, el actor tiene una caja negra en donde guarda las ganancias.

“Se está haciendo rico a costillas de todos nosotros porque tiene una caja negra, donde el que se equivoca, se le traba la lengua o se confunde con una palabra, o lo que sea; entonces, tenemos que pagar como una multa. Al final, no sé qué se va a hacer con eso, pero todos, todos tenemos que pagar. Eso es algo que tenemos con él: la caja negra de las equivocaciones”, relató la colombiana.

Fernando Colunga en 'Amanecer'

Querido por todos

A pesar de su elocuente forma de presionar a sus colegas para no cometer errores, Fernando Colunga es una de los actores más queridos y respetados del proyecto. Su profesionalismo y amor por la actuación lo ha llevado a ser un excepcional en su trabajo, según comentó Catherine Siachoque .

“Cuando uno va a trabajar con él, tiene que estar diez veces más atento a todo porque él está en todo; pero es una persona cálida, respetuosa con las mujeres, con los mayores, y con los niños. ¡Soy su fan!”, dijo para Mezcal Entertainment.