Temporada 2025 iguala la marca histórica de más peloteros con este registro (+Detalles)

Durante esta temporada 2025 de Grandes Ligas varios peloteros han marcado la diferencia tanto para sus equipos, como para la liga en general, lo que hace que este año sea histórico en una particular marca ofensiva. La ronda regular esta en su recta final y sin duda ha sido cosas impresionantes, llenas de historia y magia en este deporte.

La presente campaña del mejor beisbol del mundo ya quedó marcada en la historia, debido a que cuatro peloteros alcanzaron la codiciada marca del 30-30, combinando poder al bate y velocidad en las bases. Se trata de Juan Soto (42 HR, 35 SB), Jazz Chisholm (31 HR, 30 SB), José Ramírez (30 HR, 40 SB) y Corbin Carroll (31 HR, 30 SB), quienes han igualado el récord de mayor cantidad de jugadores con 30 jonrones y 30 bases robadas en un mismo año.

Poder y velocidad en su máximo nivel

El 30-30 siempre ha sido un símbolo de versatilidad, reservado para los peloteros capaces de impactar el juego de múltiples formas. En 2025, esta hazaña cobró una fuerza especial: Soto confirmó su estatus de súperestrella con más de 40 cuadrangulares con los Mets de Nueva York, Ramírez añadió su capacidad de robar bases a su ya conocido poder con Cleveland, mientras Chisholm y Carroll consolidaron su lugar entre las nuevas caras de la MLB.

La lista podría crecer aún más

Pero la historia no termina ahí. Hay otros nombres al acecho que podrían sumarse antes de que concluya la campaña. Entre ellos están: Julio Rodríguez (31 HR, 28 SB), Pete Crow-Armstrong (29 HR, 35 SB), Francisco Lindor (28 HR, 31 SB) y Randy Arozarena (27 HR, 28 SB), quienes mantienen vivas las posibilidades de extender este récord. Con apenas unos robos o batazos de diferencia, cualquiera de ellos podría unirse al club en cuestión de días, antes de que comiencen los Playoffs.

La pregunta ahora es si 2025 quedará simplemente como un año histórico por igualar la marca o si la temporada romperá definitivamente el récord de más jugadores con 30-30. Lo cierto es que, entre la explosión de poder y la agresividad en las bases, este año ya se ha ganado un lugar especial en los libros del beisbol de Grandes Ligas.