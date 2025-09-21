MLB: ¿Efecto Juan Soto? Mets rompen récord de asistencia (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han alcanzado un hito sin precedentes en la historia de Citi Field al registrar una asistencia total de 3.182.057 fanáticos durante la temporada 2025. Este número no solo representa el mayor en la historia del estadio inaugurado en 2009, sino que también se convierte en la cuarta cifra más alta en la historia de la franquicia, superada únicamente por las temporadas 2006, 2007 y 2008 en el antiguo Shea Stadium.

El promedio por juego también refleja el entusiasmo renovado de la afición: más de 10.500 fanáticos adicionales por juego en comparación con la campaña anterior. Este incremento marca un cambio en la relación entre el equipo y su base de seguidores, que ha respondido con fervor a los movimientos recientes de la organización.

¿Juan Soto como catalizador del furor metropolitano?

Aunque los Mets no han confirmado oficialmente que la llegada de Juan Soto sea la causa directa del aumento en la asistencia, el impacto del estelar jardinero dominicano no puede ser ignorado. Su presencia en el lineup, su carisma, su contrato y su historial de rendimiento en postemporada han generado una ola de entusiasmo que se ha traducido en boletos vendidos, camisetas agotadas y una atmósfera electrizante en cada juego en casa.

Juan Soto, ha revitalizado el interés por el equipo en una ciudad que exige espectáculo y resultados. Su influencia va más allá de lo deportivo: se ha convertido en un rostro reconocible, un símbolo de esperanza para una franquicia que busca regresar a la élite de la MLB.