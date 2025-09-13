MLB: Mets de Nueva York en estado crítico por el comodín de Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York comenzó la temporada 2025 de Grandes Ligas con altas expectativas. La llegada de Juan Soto lo daba como uno de los grandes favoritos para la Serie Mundial. La realidad es que ha jugado una segunda mitad lamentable, que lo deja crítico para la postemporada.

Los dirigidos por Carlos Mendoza tienen marca de 21-30 luego del Juego de Estrellas. Solo Mellizos de Minnesota y Rockies de Colorado tienen peor récord que ellos en ese mismo periodo. De hecho, está peligrando el último lugar del comodín con Gigantes y Rojos al acecho.

Restan solo 16 encuentros para finalizar la temporada regular y Mets solo tiene 0.5 juegos de diferencia con respecto a San Francisco y 1.5 con Cincinnati. Si no levantan cabeza, podrían perder el último lugar del comodín y tener un año sin postemporada, en la era de Juan Soto.

Resto del calendario de Mets de Nueva York en 2025

Mets de Nueva York tiene un calendario bastante accesible para cerrar la temporada regular 2025 de la MLB. Sin embargo, la mayor dificultad radica en ellos mismos, los errores que han cometido a lo largo del año y la poca resiliencia que muestran cuando van perdiendo.

Calendario de Mets del 13 al 28 de septiembre

13-14 vs Rangers de Texas (local)

16-18 vs Padres de San diego (local)

19-21 vs Nacionales de Washington (local)

23-25 vs Cachorros de Chicago (visitante)

26-28 vs Marlins de Miami (visitante)

Es cierto que Rangers está peleando por el comodín de Liga Americana; por lo que es la serie más complicada que se le puede presentar. Padres y Cachorros necesitan poco para sellar su clasificación y Nacionales junto a Marlins no se juegan nada, por lo que su calendario no es complicado.

Mets sufrió en la serie contra Phillies de Philadelphia

La última serie del año contra Phillies de Philadelphia sacó todas las costuras de los Mets de Nueva York. Perdió de todas las formas posibles, en todos los escenarios, algo que dejó tocado a todo el equipo. Ahora deben levantar cabeza para lograr la clasificación en el momento más crítico del año.