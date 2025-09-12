¿Es Carlos Mendoza el responsable de la debacle de los New York Mets?

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York continúan en crisis en el tramo final de la temporada 2025 y su presencia en octubre es una verdadera incertidumbre. El equipo de Carlos Mendoza entabló su seis derrota consecutiva en el última mes de la ronda regular tras ser barridos a manos de los Phillies de Philadelphia.

Pese a comenzar ganando 4-0 en la jornada de este jueves por la noche, los metropolitanos fueron remontados en el compromiso y vieron como los Filis extendieron su dominio en la División Este de la Liga Nacional, con 11 partidos de diferencia, algo que obligaría a los de Queens a solo aspirar a los puestos de comodines en el viejo circuito.

El dirigente venezolano no ha logrado darle la vuelta al bache que atraviesa los neoyorquinos, que ocupan el tercer Wild Card, pero a solo 1.5 de su más cercano perseguidor (Rojos de Cincinnati). Los Mets pasaron de convertirse en la novena con el mejor récord en la vigente campaña de MLB a pelear por los comodines para decir presente en la venidera Postemporada.

¿Es Carlos Mendoza culpable del mal momento de los Mets?

Aunque Carlos Mendoza no es el que está bateando o lanzando, destaca como uno de los principales responsables de la mala racha de los Mets de Nueva York, tomando en cuenta su figura como dirigente y ser el encargado de seleccionar a los jugadores que saltarán al diamante. El estratega confesó ser el responsable de la situación complicada que vive el equipo en la parte complementaria de la campaña.

Soy el responsable. Soy el entrenador. Mi trabajo es sacar adelante a estos chicos y lo haré", declaró el venezolano después de ser barrido ante Filadelfia.

A Nueva York le espera un calendario complicado para mantenerse en los puesto de Playoffs, donde se recibirán en el Citi Field a Rangers de Texas y Padres de San Diego en los próximos seis partidos.