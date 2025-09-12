Carlos Carrasco tendría un nuevo destino en su carrera profesional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Carrasco es un lanzador que cuenta con extensa carrera en Grandes Ligas, y pese a que este 2025 no vive el mejor presente, continúa enfocado en encontrar su mejor versión. Actualmente, el criollo pertenece a los Bravos de Atlanta y se encuentra jugando en Triple-A.

"Cookie", como es apodado, ha tenido una campaña 2025 llena de altos y bajos, entre sus pasos por Yankees de Nueva York y Bravos de Atlanta. Sin embargo, estaría en su planes jugar pelota invernal para tener tiempo de juego y recuperar su mejor versión.

Carlos Carrasco tendría todo para jugar en la LIDOM

Según reportó en X Mike Rodriguez, Carrasco tiene todo listo para jugar en la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El propio periodista aseguró, que más tarde reportará con que equipo del circuito quisqueyano jugará.

Este experimentado lanzador pertenece a los Leones del Caracas en la LVBP, una noticia que ha generado expectativas entre los fanáticos venezolanos. Su presencia en la novena capitalina normalmente sería un impulso importante para el equipo, tanto en lo deportivo como en lo mediático, dado su nivel de experiencia y reconocimiento internacional.

Sin embargo, según información de Ander Beisbol, su participación en el beisbol venezolano local podría verse limitada debido a posibles restricciones. Se especula que podría existir una nueva prohibición o sanción que impida a jugadores y personal vinculados a la MLB actuar en Venezuela, razón por la que decidió jugar en la liga de República Dominicana.

De por vida en Grandes Ligas, Carlos Carrasco tiene 112 victorias, 105 derrotas, 4.22 de efectividad, 1.27 de WHIP y 1.696 ponches, todo esto en 335 juegos entre 2009 y 2025.