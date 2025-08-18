Carlos Carrasco vuelve a firmar en MLB tras declararse agente libre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador Carlos Carrasco vivió una semana de cambios en su carrera. Tras ser puesto en waivers, el venezolano decidió declarar la agencia libre, explorando la posibilidad de un nuevo rumbo dentro de Grandes Ligas. Sin embargo, su situación se resolvió rápidamente, regresando al equipo que lo designó para asignación esta temporada 2025.

Apenas 24 horas después de declararse agente libre, "Cookie", como es apodado volvió a firmar con los Bravos de Atlanta, esta vez con un contrato de Ligas Menores. Este acuerdo le permitirá continuar su carrera dentro de la organización, aunque por el momento su actividad estará centrada en la filial Triple-A, lejos del roster principal.

Carlos Carrasco lanzará en Triple A, otra vez

El lanzador fue asignado a los Gwinnett Stripers, filial Triple-A de la franquicia, donde tendrá la oportunidad de trabajar en su forma física y afinar detalles de su repertorio. Esta etapa es clave para que Carrasco acumule innings y busque un eventual regreso al roster de Grandes Ligas.

La renovación del contrato refleja la confianza de la organización en el talento y la experiencia de esta lanzador venezolano de 38 años. Aunque su paso por la agencia libre fue breve, su reincorporación permite que la franquicia cuente con un lanzador veterano que puede aportar en momentos clave y sobretodo en aperturas estratégicas.

Con esta firma, Carlos Carrasco asegura continuidad en su carrera y mantiene abierta la posibilidad de regresar a la gran carpa, mientras trabaja desde Triple-A para recuperar su mejor nivel y contribuir nuevamente al equipo principal.

Este 2025, acumula récord de 2-2, con efectividad de 7.09 en 11 juegos en MLB, 1.71 de WHIP y 34 ponches, todo esto dividio entre Yankees de Nueva York y Bravos.