¡Otra vez! Carlos Carrasco recibe mala noticia de los Bravos de Atlanta (+Detalles)

Carlos Carrasco continúa atravesando dificultades en la temporada 2025 de Grandes Ligas y no consigue la regularidad. El derecho venezolano se encontraba con los Bravos de Atlanta, pero este jueves 14 de agosto tomaron una decisión con sus servicios.

"Cookie", como es apodado, solo ha podido ver acción en 11 desafíos este año. Primero, vistió el uniforme de los Yankees de Nueva York, donde dividió tiempo en la Gran Carpa y Triple-A. Posteriormente, llegó a este equipo de la Liga Nacional, donde no ha corrido con suerte.

Carlos Carrasco nuevamente en el aire

Este jueves a través de sus redes sociales, los Bravos de Atlanta anunciaron una serie de movimientos y donde destaca que Carrasco había sido designado para la asignación, lo que significa que no estará más en el roster activo de MLB en la temporada 2025.

Es la tercera vez en lo que va de 2025 que el lanzador criollo de 38 años es designado para asignación, recordando que pasó dos veces por este proceso con el equipo de Yankees. Con esta decisión, la organización de Atlanta no quedó convencida con su trabajo y ahora tendrá que esperar otra oportunidad o ver si decide jugar Ligas Menores, otra vez.

Carlos Carrasco con los Bravos de Atlanta jugó tres encuentros, donde dejó efectividad de 9.88 en 13.2 innings, con nueve ponches y un WHIP de 2.12, sin duda números negativos que le costaron su continuidad en el roster.