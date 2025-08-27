Ronald Acuña ratifica su deseo de jugar el Lidom en la venidera campaña (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Si alguien tenía dudas aún de que Ronald Acuña Jr. es un "fiebruo", recientemente el jardinero venezolano lo ratificó nuevamente, tras confirmar que le gustaría jugar en Lidom en el venidero invierno.

El "Abusador" ya ha tenido par de experiencias en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, de hecho, la primera en la 2022-2023, en el que significó su año de regreso (2022), después de su primera operación de rodilla (2021).

En la siguiente campaña invernal (2023-2024) repitió con los Tiburones de La Guaira y casualmente, en esta ocasión sería un caso muy similar que el ocurrió en su debut en la pelota criolla. No obstante, en esta ocasión sería su primera experiencia en la Liga Dominicana.

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en Lidom:

Para nadie es un secreto, que el oriundo La Sabana siente un gran afecto por la cultura Dominicana, principalmente por la manera en la que juegan la pelota allí y mediante una entrevista con el medio "Con las Bases Llenas", Acuña dejo clara su postura sobre jugar en el próximo torneo invernal de RD.

"No lo digo por decirlo. Si el equipo me da el permiso y se confirma que sí puedo jugar, claro que me encantaría", señaló el MVP de la Liga Nacional en 2023.

Evidentemente, todo pasa por como pueda terminar su temporada en Las Mayores con los Bravos, esto debido a que después de su regreso tras la última operación de su rodilla, el criollo ha estado ausente en algunos choques, luego de presentar nuevas molestias y el conjunto de Atlanta no querrá arriesgarlo.