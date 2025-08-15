Ex lanzador de los Dodgers, invitado al campo de entrenamiento de Culiacán en la LMP (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tomateros de Culiacán dieron a conocer este jueves la lista de peloteros invitados a la pretemporada del cuadro culichi para la temporada de béisbol invernal 2025-2026. Así lo dio a conocer el club a través de las redes sociales, donde detalló la cantidad aproximada de jugadores que integrarán la plantilla.

La pretemporada dará inicio el próximo 8 de septiembre, con semanas de entrenamiento intensivo previo al arranque de la nueva temporada, en la que la novena guinda buscará volver a la Serie Final y conquistar su título número 14.

¿Julio Urías regresa a México?

En el anuncio, el conjunto culichi dejó ver, de igual manera, los nombres de los invitados a su campo de entrenamiento, entre los que se divisa el nombre del exjugador de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías.

El zurdo mexicano acaba de cumplir una sanción en las Grandes Ligas por violencia doméstica desde el 2023 y que culminó el 17 de julio del 2025, situación que lo ha mantenido sin actividad en las mayores.

El lanzador busca regresar a su mejor nivel físico y deportivo luego de dos años alejado de la actividad profesional. Julio Urías formará parte de los juegos de pretemporada que contemplan giras por Puerto Vallarta y La Paz.

El debut oficial de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico está programado para el 15 de octubre ante Algodoneros de Guasave. Además de Urías, el listado incluye a figuras reconocidas del equipo como Joey Meneses, Manny Barreda, José Luis Bravo, Aldo Montes, Efrén Navarro y Alí Solís.