LMB: Histórica sanción tras empujón a umpire en México

En el duelo entre Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol ocurrió un hecho sin precedentes: Tras una marcación polémica, un lanzador perdió los estribos y terminó empujando al umpire principal; lo que provocó una sanción ejemplar.

Yoan López el lanzador cubano de Algodoneros perdió la cabeza y explotó contra el umpire principal del juego, empujándolo con el pecho. Esta situación sin precedentes en la LMB derivó en una dura sanción: Sin jugar en lo que resta del 2025 y toda la campaña 2026.

Todo ocurrió por una decisión del umpire Ulises Domínguez: marcó como foul tip un pitcheo que pudo ser el tercer strike ante Rangel Ravelo. Seguidamente el bateador conectó hit impulsor de una carrera para empatar el encuentro. López enfureció y agredió al umpire Domínguez.

Números de Yoan López en su carrera en México

La llegada de Yoan López a Algodoneros de Unión Laguna fue recibida con aplausos. Un pelotero que tenía un claro rol de cerrador con experiencia en importantes ligas de beisbol del mundo. Sin embargo, esta sanción afectara su curriculum y su trayectoria en el beisbol afiliado a Grandes Ligas.

- 94 juegos, 6-4, 2.90 efectividad, 22 juegos salvados, 99.1 entradas, 90 hits, 32 carreras limpias, 7 jonrones, 38 boletos, 97 ponches, 1.28 WHIP

Último escándalo en el deporte mexicano

En octubre del 2023 el club Alebrije de Oaxaca cayó 1-5 contra Toros de Celaya tras comenzar ganando. Este encuentro sería el primero de una serie de sospechas que llegarían a la Comisión Disciplinaria de la FMF. Un caso de amaño de partidos en la Liga Expansión de México.

En 2024 se abre una investigación formal tras presentar pruebas internas que vinculaban a jugadores de Alebrijes en: manipulación de resultados y apuestas en vivo. Aunque se trata de fútbol, esta situación marcó un antes y un después en los deportes federados del país.