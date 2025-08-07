LMB: José Rondón anda en modo MVP en la Liga Mexicana de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos se han adueñado del espectáculo en esta temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Uno de los que más ha destacado sobre el terreno de juego es el utility de la organización de los Diablos Rojos, José Rondón.

El pelotero de 31 años ha protagonizado una campaña espectacular, convirtiéndose en una pieza fundamental en la planificación de su franquicia y dejando cifras que hablan por sí solas, no solo dentro del equipo, sino en lo que respecta a todo el circuito mexicano.

Su principal fortaleza es la ofensiva y no es para menos; sus números son un reflejo de su consistencia y su impacto en el lineup de los Diablos. Su poderío ofensivo y su disciplina en el plato son claves que les han permitido ser un dolor de cabeza constante para los lanzadores rivales y su rendimiento es de todo un MVP.

José Rondón – Diablos Rojos

Con 71 imparables en la actualidad, el venezolano ha sido una máquina de poner la pelota en juego, demostrando su capacidad para producir en cualquier situación y más con corredores en posición anotadora. Seguidamente, registra 12 dobles, 47 remolcadas, 21 boletos y un promedio de bateo en .297.

Su presencia en la alineación es primordial para su cuerpo técnico, ya que puede generar grandes resultados en diversos lugares en el orden ofensivo y esto lo ha confirmado durante toda su carrera como profesional.

Sin duda alguna, el rendimiento de José Rondón es de todo un MVP en la Liga Mexicana de Beisbol y estas son grandes noticias para lo que puede terminar siendo este año en el circuito mexicano, como lo que tiene que ver con su futuro con los Leones del Caracas en la edición que ya se avecina en la LVBP.