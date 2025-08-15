Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.

Esa novedad se observa en la división Oeste de la Liga Nacional, donde los Cascabeles de Arizona sumaron su octavo triunfo en los últimos 12 desafíos y subieron a la tercera casilla de ese grupo, acercando también a los puestos de comodín.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (71-51)

Medias Rojas de Boston (66-56)

Yankees de Nueva York (64-57)

Rays de Tampa Bay (59-63)

Orioles de Baltimore (55-66)

División Central

Tigres de Detroit (71-52)

Guardianes de Cleveland (63-57)

Reales de Kansas City (60-61)

Mellizos de Minnesota (57-64)

Medias Blancas de Chicago (44-77)

División Oeste

Astros de Houston (68-53)

Marineros de Seattle (67-55)

Rangers de Texas (61-61)

Angelinos de Los Ángeles (59-62)

Atléticos (54-69)

Comodín en la Liga Americana:

Marineros de Seattle (+2.5) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York - Guardianes de Cleveland (0.5) Rangers de Texas (3.5) Reales de Kansas City (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (69-52)

Mets de Nueva York (64-57)

Marlins de Miami (58-63)

Bravos de Atlanta (53-68)

Nacionales de Washington (49-72)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (76-44)

Cachorros de Chicago (68-52)

Rojos de Cincinnati (64-58)

Cardenales de San Luis (61-61)

Piratas de Pittsburgh (51-71)

División Oeste

Padres de San Diego (69-52)

Dodgers de Los Angeles (68-53)

Cascabeles de Arizona (60-62)

Gigantes de San Francisco (59-62)

Rockies de Colorado (32-89)

Comodín en la Liga Nacional