Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)

Por Meridiano

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 12:07 am

Los Cascabeles de Arizona siguen inspirados y escalaron en la tabla 

Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.

Esa novedad se observa en la división Oeste de la Liga Nacional, donde los Cascabeles de Arizona sumaron su octavo triunfo en los últimos 12 desafíos y subieron a la tercera casilla de ese grupo, acercando también a los puestos de comodín.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (71-51)
  • Medias Rojas de Boston (66-56)
  • Yankees de Nueva York (64-57)
  • Rays de Tampa Bay (59-63)
  • Orioles de Baltimore (55-66)

División Central

  • Tigres de Detroit (71-52)
  • Guardianes de Cleveland (63-57)
  • Reales de Kansas City (60-61)
  • Mellizos de Minnesota (57-64)
  • Medias Blancas de Chicago (44-77)

División Oeste

  • Astros de Houston (68-53)
  • Marineros de Seattle (67-55)
  • Rangers de Texas (61-61)
  • Angelinos de Los Ángeles (59-62)
  • Atléticos (54-69)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Marineros de Seattle (+2.5)
  2. Medias Rojas de Boston (+1.5)
  3. Yankees de Nueva York -
  4. Guardianes de Cleveland (0.5)
  5. Rangers de Texas (3.5)
  6. Reales de Kansas City (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (69-52)
  • Mets de Nueva York (64-57)
  • Marlins de Miami (58-63)
  • Bravos de Atlanta (53-68)
  • Nacionales de Washington (49-72)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (76-44)
  • Cachorros de Chicago (68-52)
  • Rojos de Cincinnati (64-58)
  • Cardenales de San Luis (61-61)
  • Piratas de Pittsburgh (51-71)

División Oeste

  • Padres de San Diego (69-52)
  • Dodgers de Los Angeles (68-53)
  • Cascabeles de Arizona (60-62)
  • Gigantes de San Francisco (59-62)
  • Rockies de Colorado (32-89)

Comodín en la Liga Nacional 

  1. Cachorros de Chicago (+4.5)
  2. Dodgers de Los Ángeles (+4)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (0.5)
  5. Cardenales de San Luis (3..5).

