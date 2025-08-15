Mira cómo marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves (+comodín)

Durante este jueves, 14 de agosto, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque solamente hubo siete desafíos, hubo movimiento en el tabla de posiciones, la cual repasaremos a continuación.
NOTAS RELACIONADAS
Esa novedad se observa en la división Oeste de la Liga Nacional, donde los Cascabeles de Arizona sumaron su octavo triunfo en los últimos 12 desafíos y subieron a la tercera casilla de ese grupo, acercando también a los puestos de comodín.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (71-51)
- Medias Rojas de Boston (66-56)
- Yankees de Nueva York (64-57)
- Rays de Tampa Bay (59-63)
- Orioles de Baltimore (55-66)
División Central
- Tigres de Detroit (71-52)
- Guardianes de Cleveland (63-57)
- Reales de Kansas City (60-61)
- Mellizos de Minnesota (57-64)
- Medias Blancas de Chicago (44-77)
División Oeste
- Astros de Houston (68-53)
- Marineros de Seattle (67-55)
- Rangers de Texas (61-61)
- Angelinos de Los Ángeles (59-62)
- Atléticos (54-69)
Comodín en la Liga Americana:
- Marineros de Seattle (+2.5)
- Medias Rojas de Boston (+1.5)
- Yankees de Nueva York -
- Guardianes de Cleveland (0.5)
- Rangers de Texas (3.5)
- Reales de Kansas City (4.0).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (69-52)
- Mets de Nueva York (64-57)
- Marlins de Miami (58-63)
- Bravos de Atlanta (53-68)
- Nacionales de Washington (49-72)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (76-44)
- Cachorros de Chicago (68-52)
- Rojos de Cincinnati (64-58)
- Cardenales de San Luis (61-61)
- Piratas de Pittsburgh (51-71)
División Oeste
- Padres de San Diego (69-52)
- Dodgers de Los Angeles (68-53)
- Cascabeles de Arizona (60-62)
- Gigantes de San Francisco (59-62)
- Rockies de Colorado (32-89)
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+4.5)
- Dodgers de Los Ángeles (+4)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (0.5)
- Cardenales de San Luis (3..5).