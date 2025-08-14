Magallanes asegura a este zurdo con amplia experiencia en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Siguen los movimientos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los peloteros importados principalmente y en esta ocasión, son los Navegantes del Magallanes quienes contarán con un lanzador zurdo con experiencia en Las Mayores.

Está información extraoficial se dio a conocer este jueves por la periodista Georgeny Pérez, quien afirmó que Alex Claudio será lanzador de los "Turcos" en la zafra 2025-2026, convirtiéndose en el primer foráneo de esta novena.

Alex Claudio y su experiencia en las Grandes Ligas:

Alex cuenta con 33 años y estuvo en la gran carpa desde el 2014 hasta el 2023, pasando por cuatro equipos en ese periodo: Rangers de Texas, Cerveceros de Milwaukee, Mets de Nueva York y Angelinos de Anaheim; dejando los siguientes números de por vida.

J: 356

G: 16

P: 10

IL: 348.0

K: 249

PCL: 3.59

Whip: 1.30.

Además, participó en el Clásico Mundial de 2023 con la selección de Puerto Rico, en lo que fue la segunda ronda.

La única condicionante del contrato de Claudio con los "Filibusteros", es que lanzará solamente hasta que inicie la temporada en la liga puertorriqueña, al menos en primera instancia, según lo informado por la periodista Pérez.