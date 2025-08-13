Cardenales de Lara y Tigres de Aragua pactan un nuevo cambio en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se acerca cada vez más, por lo que las ocho organizaciones que hacen vida en nuestra pelota aún realizan movimientos para prepararse de la mejor manera posible de cara a una campaña que promete ser sumamente competitiva y emocionante.

Justamente, con la intención de fortalecer sus respectivos equipos, este miércoles 13 de agosto Tigres de Aragua y Cardenales de Lara llegaron a un acuerdo para concretar un nuevo cambio entre ambas franquicias. En esta operación, el receptor José Sibrian llegó a los Tigres de Aragua, a cambio del joven lanzador prospecto Alejandro Chiquillo, quien ahora pertenece a Cardenales.

Cambio entre Tigres y Cardenales

A Tigres de Aragua llegó el receptor José Sibrian, de 26 años, quien viene de quedar campeón en la Liga Mayor de Beisbol Profesional con Samanes de Aragua. El careta recibió pocas oportunidades con Cardenales de Lara, equipo en el que disputó tan solo 12 juegos en dos temporadas. Eso sí, en 26 turnos de por vida, tiene nueve imparables, un cuadrangular y cinco impulsadas.

Además, hay que acotar que el año que tuvo el receptor en la LMBP con Samanes fue fantástico, ya que en 123 turnos dejó promedios de .350/.420/.504/.924, con tres vuelacercas y 27 carreras impulsadas. En la Gran Final ante Delfines de La Guaira, tomó 15 turnos y despachó dos jonrones, además de batear para .400.

Por su parte, Alejandro Chiquillo es un prospecto interesantísimo de los Rangers de Texas. A sus 22 años, el diestro posee una recta que toca las 98 millas por hora, y en su primer año en el beisbol organizado (2024) le fue muy bien, al dejar efectividad de 0.67 en siete juegos (seis como abridor) y 27.0 innings de labor.

En 2025 dejó la Liga de Verano de República Dominicana para dar el salto a la Arizona Complex League, la Liga Rookie de Estados Unidos, en donde sufrió una dura lesión que lo tiene actualmente en la lista de lesionados de 60 días.