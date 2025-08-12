LVBP: Anthony Vizcaya hace sonreir al Magallanes con esta palabras (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Vizcaya desde hace ya varios años, es pieza importante en el pitcheo de los Navegantes del Magallanes, por lo que su presencia en la temporada 2025.2026 será vital para el equipo dirigido por Eduardo Pérez. El derecho actualmente se encuentra jugando en México, donde ha dejado buenos números a lo largo de todo el año.

Tras su rendimiento en las últimas campañas, este lanzador ascendió en el bullpen de "La Nave Turca" y se convirtió en el cerrador del equipo, así que su presencia año a año en el beisbol venezolano no puede faltar, ya que es considerado una estrella, no solo en Magallanes, también todo el circuito.

Anthony Vzcaya desde el primer día

Según reportó la cuenta en X Beisbolmanía, Vizcaya aseguró que tiene planificado unirse a los Navegantes del Magallanes desde la pretemporada, con la intención de estar disponible desde el primer día de la campaña 2025-2026 de la LVBP. El derecho, pieza clave del bullpen turco en los últimos años, busca así llegar en óptimas condiciones y contribuir desde el inicio al objetivo del equipo de volver a disputar instancias decisivas.

El derecho larense también reveló que ha sostenido conversaciones con el gerente de la organización y que no existe ninguna disensión entre ambas partes, despejando cualquier duda sobre su continuidad. Con su experiencia y efectividad en el relevo, su presencia desde el arranque será un respaldo importante para el cuerpo técnico y una buena noticia para la fanaticada magallanera.

"Hace semanas atrás, vino el gerente a conversar conmigo, con Junior Guerra y Rusbert Estrada, ese momento estabamos jugando en contra, gracias a Dios todo muy bien con él; además, he tenido conunicación con el mánager y el coach de pitcheo desde hace meses", aseguró Anthony Vizcaya.

En la última campaña del beisbol venezolano, Anthony Vizcaya dejó marca de 2-2 en 31 juegos con Magallanes, con 4.09 de efectividad. Además, consiguió dos juegos salvados, 1.50 de WHIP y 14 ponches, unos números que sin duda buscará mejorar este próximo curso.

Mientras que, este año en México con los Tecos de Los Dos Laredos, cuenta con 6.00 de ERA en 50 encuentros jugados, 44 ponches, dos rescates, y marca de victorias y derrotas de 2-3.