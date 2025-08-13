Tiburones contará desde el inicio con un histórico del relevo de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Siempre es importante en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), contar con experiencia y calidad en el pitcheo, Tiburones de La Guaira tendrá desde el primer día de acción, a uno de los lanzadores referentes en el cierre de juegos del circuito nacional en los últimos años.

Pedro Rodríguez, en exclusiva para Meridiano, indicó que estará reportándose al club desde el inicio del mini camp acostumbrado por la organización litoralense, ya que, pese a su gran actuación en el beisbol mexicano, su equipo fue eliminado temprano, lo que le permitirá incorporarse desde el vamos a los escualos.

“Estoy loco por que empiece la temporada, el campamento lo voy a abrir yo” comentó “El Amolador” seudónimo con el que se le conoce al efectivo cerrojo, que cuenta con experiencia de 333 juegos lanzados en temporada regular de la pelota nacional.

Listo para la LVBP

“Este año me voy a compartir un tiempo con mis padres, tengo mucho rato que no disfruto en mi pueblo en familia por los compromisos, pero aprovecharé este tiempo para estar en Venezuela y recargar baterías para la temporada con Tiburones”

Rodríguez quien la temporada anterior participó en 30 cotejos con La Guaira dejando efectividad de 1.44 además de dos triunfos, cinco rescates y tan solo un revés, acumulando un whip de 0.89, buscará repetir el accionar en la campaña 25-26 y continuar el ritmo que demostró en tierras aztecas entre Saraperos de Saltillo y Dorados de Chihuahua.

Dominio en la LMB

El Amolador durante la zafra 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol trabajó en cuarenta juegos, 15 con Saraperos y el resto con la novena chihuahuense. El anzoatiguense registró una efectividad de 2.63 en 41 entradas de labor, permitiendo un average de los rivales de .219 y registrando un whip de 1.24. Con este anuncio, Tiburones tendrá un bastión en su bullpen para las entradas finales de los encuentros, dándole forma al relevo que estará a la orden del mánager Gregorio Petit y el coach de pitcheo, Francisco “El Kid” Rodríguez.

