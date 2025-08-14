LVBP: Estos son los movimientos que ha hecho Cardenales de Lara previo a la campaña (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara afrontará la campaña 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) como el campeón defensor y por ello, han tratado de realizar los ajustes necesarios para que la novena conformada sea la más competitiva posible. Los barquisimetanos han realizado una serie de incorporaciones en la temporada baja y aquí los repasaremos.

Cambios de Cardenales de Lara para la temporada 2025-26

Uno de los grandes movimientos de la novena, más allá de lo deportivo, fue la ratificación de José "Chato" Yépez, quien es considerado por muchos como el mejor gerente de la Liga. Su trabajo con el elenco crepuscular se ha hecho notar y las transacciones realizadas en años anteriores le han brindado frutos, dándole la razón.

Adentrándonos en lo que es el ámbito del deporte y las piezas que saltan al terreno de juego en el día a día para conseguir las victorias, una de las salidas más impactantes de la organización fue la de Hernán Pérez. El versátil pelotero fue enviado a Caribes de Anzoátegui en vía de cambio por el jardinero Rafael "Balita" Ortega.

Foto: Prensa Cardenales de Lara

Siguiendo el lineamiento de fortalecer la cobertura defensiva de los bosques larenses, pactaron un canje de igual manera con los orientales en el que se hicieron con los servicios del grandeliga José Azocar, quien pertenece a los Mets de Nueva York. En esa transacción cedieron a las piezas Jesús Valles y Diego Moreno.

El último y más reciente cambio que realizaron los Cardenales fue con Tigres de Aragua, en el que entregaron al careta José Sibrian y obtuvieron al lanzador derecho Alejandro Chiquillo.

Importados confirmados por los "pájaros rojos"

Ahora vamos a hacer referencia a los peloteros importados que han sido confirmados por la franquicia guara. El primero no podía ser otro sino Rangel Ravelo, el cubano apodado "La Maravilla" que disputará su octavo calendario con la indumentaria de los pájaros rojos.

Posteriormente, el pitcher derecho Christian Cosby se convirtió en el segundo foráneo anunciado por el equipo; Recientemente lanzó con Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y dejó un balance de 1-0 con 2.19 en su promedio de carreras limpias permitidas.

El tercer y, por ahora, último extranjero confirmado por los larenses fue Keone Kela, otro diestro norteamericano que viene de actuar en México con Tecolotes de Los Dos Laredos, organización con la que plasmó una foja de 1-1 y 2.70 de ERA en 14 participaciones.