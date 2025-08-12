Cardenales de Lara contará para la 2025-2026 con este grandesligas (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un equipo que quiere ser protagonista de la temporada 2025-2026, ese sin duda es Cardenales de Lara. Y es que los actuales monarcas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no solo se han reforzado de gran manera en las últimas semanas, sino que además también esperan contar con algunos de sus grandesligas.

Uno de esos nombres importantes que podría uniformarse con el equipo es Juan Yépez, quien de hecho estaría debutando con los crepusculares en caso de que logre reportarse. Recordemos que el caraqueño llegó a Lara proveniente de un cambio con los Tiburones de La Guaira, en noviembre del 2024, en el cual estuvieron involucrados otros tres peloteros.

Yépez, dentro de los planes de Cardenales

Según le comentó el propio jugador al periodista Jesús Ponte, todo está prácticamente definido para que Cardenales cuente con él en la venidera zafra. A pesar de que todavía falta concretar la fecha, ya le comunicó a la gerencia crepuscular que lo tengan presente en sus planes.

"Este año voy a jugar con Cardenales. No sé desde cuándo, pero allá estaré. Ya hablé con César Izturis", señaló.

Juan Yépez solo ha visto acción en la LVBP durante una temporada, en la 2022-2023. Allí, con los Tiburones de La Guaira, estuvo presente en nueve compromisos en los que colaboró con tres imparables y tres carreras anotadas.

En lo que va del 2025, el jardinero e inicialista ha estado bastante activo con la sucursal Triple-A de los Nacionales de Washington. Vale recordar que su experiencia en las Grandes Ligas se remonta al 2022 con los Cardenales de San Luis, misma organización con la que jugó en 2023. Sin embargo, desde el 2024 pasó a formar parte del elenco capitalino.

Números de Juan Yépez en la temporada 2025 (Triple-A)