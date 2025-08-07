LVBP: Cardenales de Lara anuncia un nuevo importado para la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Cardenales de Lara sigue afinando todos los detalles de su planificación de cara a una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este jueves 7 de agosto, la gerencia general y deportiva confirmó la incorporación del lanzador Keone Kela como su tercer importado de la edición 2025/2026.

El estadounidense de 32 años juega actualmente en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con la organización de los Tecolotes de Dos Laredos. En lo que va de zafra dentro del circuito mexicano, tiene 13 juegos disputados, acumulando 12.1 entradas de labor, WHIP de 1.13, 18 ponches y efectividad de 2.92.

El derecho también cuenta con experiencia en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y, al mismo tiempo, ya sabe lo que es lanzar en la LVBP luego de una etapa con los Navegantes del Magallanes en la campaña 2013/2014.

En Venezuela y con la nave turca, estuvo presente en seis compromisos, en los que pudo sumar 6.0 innings lanzados, cuatro imparables, una carrera permitida, ocho ponches y efectividad de 1.50.

Cardenales de Lara confirma a su nuevo importado

Dentro del sistema de las Grandes Ligas, debutó en el año 2015 y desde ese momento se mantuvo al más alto nivel durante siete largas temporadas. En este lapso de tiempo, tuvo el privilegio de vestir los uniformes de los Rangers de Texas, Piratas de Pittsburgh y Padres de San Diego.

El conjunto larense adquiere un brazo que puede ser clave para actuar en los innings finales y al mismo tiempo, quedarse con la responsabilidad de ser el cerrador, tomando en consideración que, en el 2018 con la organización de Texas, registró una impresionante cantidad de 24 salvamentos.

No cabe duda de que los actuales campeones tienen la clara intención de defender su título y lo están demostrando desde la gerencia con estos destacados movimientos con miras de fortalecer el pitcheo. Finalmente, se espera que las próximas semanas se anuncie el resto de peloteros que van a conformar el grupo de importados por parte de los Cardenales de Lara.