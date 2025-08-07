LVBP: Henderson Álvarez tendría todo acordado con este histórico equipo

Suscríbete a nuestros canales

Henderson Álvarez ha atravesado por lesiones durante los últimos años, pero de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tendría nuevo equipo en su carrera. El lanzador derecho con experiencia en Grandes Ligas jugó por última vez en el circuito con Navegantes del Magallanes, en la zafra 2023-2024.

Este lanzador conoce el circuito rentado venezolano y sin duda su experiencia podría ser de mucha importancia para la rotación que lo decida firmar.

Henderson Álvarez con rumbo a la capital de Venezuela

Según reportó en sus redes sociales la periodista Georgeny Pérez, Álvarez ya tendría un contrato acordado con los Leones del Caracas, para la temporada 2025-2026 de la LVBP, lo que marcaría su regreso a la actividad tras un tiempo considerable sin lanzar.

En caso de confirmarse su llegada al equipo "Melenudo", será su tercer equipo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ya que cuenta con pasado con Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.

En sus nueve temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Henderson Álvarez ha acumulado una amplia experiencia en la lomita, participando en un total de 91 juegos, repartidos entre Tiburones de La Guaira (24 juegos) y Navegantes del Magallanes (67 juegos). Durante ese período, registra una marca de 13 victorias y 16 derrotas, con una efectividad de 5.31, además de 69 boletos otorgados y 88 ponches. Su WHIP de 1.63 también evidencia cierta tendencia a permitir tráfico en las bases.

Por otro lado, cuenta con un logro importante en su paso por la pelota venezolana, ya que fue parte del equipo campeón con Magallanes en la temporada 2021-2022, contribuyendo a la conquista del título. Su experiencia en Grandes Ligas y su recorrido en la LVBP lo convierten en un veterano valioso dentro del circuito, capaz de aportar tanto en el montículo como en el clubhouse.