LVBP: Leones del Caracas estaría negociando la contratación de este cubano (+Detalles)

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está a la vuelta de la esquina y los Leones del Caracas comienzan a moverse en el mercado para tener el roster más competitivo. El equipo capitalino ya anunció a Miguel Romero como su primer importado y al parecer, otro lanzador cubano estaría en los planes de la organización para la importanción.

Según dio a conocer Yusseff de Pelota Cubana, la novena que hace vida en el Estadio Monumental Simón Bolívar están en conversaciones avanzadas con la Federación Cubana de Béisbol para concretar la incorporación del lanzador Armando Dueñas de cara a la próxima campaña del beisbol venezolano. Según fuentes cercanas a la negociación, la firma podría concretarse en los próximos días, lo que convertiría a este lanzador derecho en uno de los refuerzos extranjeros más llamativos del equipo capitalino.

Leones del Caracas quiere más pitcheo

Dueñas, conocido por su potente brazo y control en la lomita, ha sido una de las figuras más destacadas del béisbol cubano en los últimos años. Su llegada a la LVBP con Leones del Caracas representaría un impulso importante para el cuerpo de lanzadores del equipo que será dirigido por nuevamente por José Alguacil, que busca fortalecer su rotación con miras a una nueva pelea por el campeonato. La directiva melenuda continúa trabajando para cerrar el acuerdo y toca esperar los anuncios oficiales.

Por otro lado, este lanzador viene de lanzar en Venezuela, en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con los Samanes de Aragua, equipo que conquistó el campeonato.

En su etapa en el beisbol de verano venezolano, Armando Dueñas lanzó un total de 20.0 innings lanzados, dejando una efectividad de 4.05 y un WHIP de 1.45, números que reflejan un trabajo sólido en la lomita. Durante su estadía con Samanes, el derecho acumuló 22 juegos lanzados, en los que ponchó a 18 bateadores y otorgó ocho boletos, mostrando un buen control y capacidad para resolver situaciones complicadas.