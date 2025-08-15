Resultados MLB: 14 de agosto de 2025 (+video)

La jornada de este jueves en Las Mayores concluyó más temprano de lo habitual y eso se debe a que solamente se disputaron siete encuentros. Por lo tanto, repasaremos los resultados de cada choque.
NOTAS RELACIONADAS
Igualmente, no faltó emoción y la camada de peloteros latinoamericanos sacó la casta. Haciendo también un trabajo notable, los zurdos venezolanos: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, a pesar de que este último perdió.
Resultados de la MLB:
- Marineros de Seattle 3-5 Orioles de Baltimore
- Cachorros de Chicago 1-2 Azulejos de Toronto
- Marlins de Miami 4-9 Guardianes de Cleveland
- Phillies de Philadelphia 2-3 Nacionales de Washington
- Bravos de Atlanta 4-3 Mets de Nueva York
- Tigres de Detroit 4-3 Mellizos de Minnesota
- Cascabeles de Arizona 8-2 Rockies de Colorado.