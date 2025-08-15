MLB

Resultados MLB: 14 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 11:41 pm

La jornada contó con dos lanzadores venezolanos 

La jornada de este jueves en Las Mayores concluyó más temprano de lo habitual y eso se debe a que solamente se disputaron siete encuentros. Por lo tanto, repasaremos los resultados de cada choque.

Igualmente, no faltó emoción y la camada de peloteros latinoamericanos sacó la casta. Haciendo también un trabajo notable, los zurdos venezolanos: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo, a pesar de que este último perdió.

Resultados de la MLB:

- Marineros de Seattle 3-5 Orioles de Baltimore 

- Cachorros de Chicago 1-2 Azulejos de Toronto 

- Marlins de Miami 4-9 Guardianes de Cleveland 

- Phillies de Philadelphia 2-3 Nacionales de Washington 

- Bravos de Atlanta 4-3 Mets de Nueva York 

- Tigres de Detroit 4-3 Mellizos de Minnesota 

- Cascabeles de Arizona 8-2 Rockies de Colorado.

Jueves 14 de Agosto de 2025
