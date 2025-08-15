Francisco Lindor dispara jonrón, pero los Mets pierden por segundo día consecutivo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, despachó este jueves su vigésimo segundo (22) cuadrangular de la temporada 2025 en el enfrentamiento ante los Bravos de Atlanta. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de la Gran Manzana, ante 41.782 aficionados.

Este sería el primer jonrón en los últimos siete compromisos. No bateaba cuadrangular desde el pasado 3 de agosto ante los Gigantes de San Francisco. Este es su vigésimo séptimo leadoff de su carrera.

El batazo de Francisco Lindor

Corría la parte baja de la tercera entrada, cuando el torpedero llegó al plato a consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Bryce Elder. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con dos outs en la pizarra y en cuenta de dos malas sin buenas, Elder dejó un slider de unas 83 millas por hora colgado en el mero centro del homeplate, lanzamiento que Lindor no dejaría pasar y haría swing de abajo hacia arriba para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Francisco Lindor tuvo una velocidad de salida de 107.1 millas por hora y recorrió 409 pies de distancia.

Sus números

Francisco Lindor se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, quinta con el conjunto Nueva York. El shortstop tiene un promedio vitalicio de .272, con 1612 hits, 270 jonrones y 835 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .249/.320/.435 (Avg/Obp/Slg); en 481 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 120 imparables, 22 cuadrangulares, anotado 80 e impulsado 65. Ha recibido 41 boletos y 104 ponches.