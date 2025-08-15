Vladimir Guerrero Jr alcanza esta cifra de jonrones quinta vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este jueves su vigésimo (20) cuadrangular de la campaña 2025 en el encuentro ante los Cachorros de Chicago. Compromiso que se disputó en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense, ante 43.270 aficionados.

El jugador alcanzó la cifra de cuadrangulares por quinta campaña consecutiva.

El batazo de Vladímir Guerrero Jr.

Corría la parte baja de la septima entrada, cuando el inicialista llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Matthew Boyd. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor del conjunto visitante.

Con un out en la pizarra, corredor en la intermedia y en cuenta de dos strikes sin bolas, Boyd tiró una curva de unas 77 millas por hora en la zona externa del homeplate, lanzamiento que Guerrero no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Vladímir Guerrero Jr. tuvo una velocidad de salida de 106.5 millas por hora y recorrió 402 pies de distancia.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. se encuentra en su séptima temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Toronto. El inicialista tiene un promedio vitalicio de .288, con 1041 hits, 180 jonrones y 574 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .300/.397/.496 (Avg/Obp/Slg); en 454 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 136 imparables, 20 cuadrangulares, anotado 81 e impulsado 67. Ha recibido 67 boletos y se ha ponchado en 72 ocasiones.