Así es el colorido bate personalizado de Ronald Acuña Jr. (+Foto)

Cada vez quedan menos horas para que Ronald Acuña Jr. regrese a sus labores con los Bravos de Atlanta en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Pero mientras ese momento llega, el venezolano no ha dejado pasar el tiempo para realizar otras actividades fuera del terreno de juego, como por ejemplo mandar a personalizar un bate.

Más que simples herramientas de juego, los bates personalizados son símbolos de identidad, técnica y pasión. Para un jugador del calibre de La Bestia, cada detalle —desde el peso, balance y madera— está cuidadosamente elaborado. Pero en esta ocasión, su enfoque estuvo más sobre la parte del diseño.

Ronald y su amor por La Sabana

Y es que al incorporar elementos visuales que evocan a La Sabana, Ronald Acuña Jr. transformó el bate en un vínculo tangible con sus raíces. Es una declaración que dice: “No importa cuán alto llegues, nunca olvides de dónde vienes”.

La cuenta de Instagram @sluggernation se encargó de publicar el colorido look del bate del venezolano. Cabe mencionar que ellos son la cuenta oficial de Louisville Slugger Museum & Factory, un museo dedicado a la historia del bate y que se combina con una fábrica donde también se producen —y personalizan— bates emblemáticos.