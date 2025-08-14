Luis Arráez cerca de superar un importante registro de 2024 con San Diego

Suscríbete a nuestros canales

2025 no ha sido el mejor año para Luis Arráez hasta los momentos. El criollo, que acumula nada más y nada menos que tres títulos de bateo consecutivos, no ha podido sacar a relucir su mejor versión con el madero en esta campaña, y aunque sigue con números aceptables, sus opciones por ser campeón bate de nuevo no son alentadores en este momento.

Eso sí, pese a que tal vez su rendimiento no sea el mejor, hay que decir que el infielder venezolano se las ha podido arreglar para, de una forma u otra, seguir siendo productivo para los Padres de San Diego, equipo que sigue satisfecho con su nivel de juego.

De hecho, si comparamos los números de Luis Arráez con los de 2025, el venezolano tiene mejores registros en algunas facetas del juego, y está incluso a punto de superar su productividad de la campaña 2024, lo que denotaría que, a pesar de su bajón en average, sigue siendo un bateador valioso para los californianos.

Arráez cerca de igualar sus impulsadas de 2024

Este miércoles 13 de agosto, los Padres de San Diego derrotaron por paliza a los Gigantes de San Francisco, por pizarra de 11-1. En este compromiso, Luis Arráez se fue de 4-1, con solo un imparable. Sin embargo, logro impulsar una carrera por medio de un fly de sacrificio, por lo que llegó a 45 remolcadas en la campaña.

De esta manera, el oriundo de San Felipe se puso a tan solo una carrera fletada de igualar su marca de la pasada temporada 2024, en la que produjo 46. Además, el toletero está a solo cinco impulsadas de llegar a 50 por tan solo segunda vez en su trayectoria en las Grandes Ligas.

En lo que va de campaña, Luis Arráez batea para .289/.325/.394/.719, con 136 hits en 470 turnos, y es cuarto en imparables totales en Las Mayores, por lo que a pesar de su irregularidad, todavía figura como un bateador importantísimo en la actualidad.