Los Angelinos de Anaheim dominó a placer a los Dodgers durante toda la temporada 2025 de las Grandes Ligas. La franquicia de la Liga Americana le tomó el pulso a los actuales campeones para concretar la barrida en tres compromisos desde el Angel Stadium of Anaheim.

Pese a que recibieron trío de anotaciones en la primera entrada, la toletería armó una emboscada en los últimos capítulos para darle la vuelta al marcador en el octavo episodio y quedarse con la victoria (6-5), en la jornada de este miércoles por la noche. Un sencillo de Logan O'Hoppe con las bases llenas fue suficiente para poner cifras definitivas en el tercer partido de la serie.

Además de la producción del receptor, Luis Rengifo contribuyó en el éxito con una elevado de sacrificio para acercar a su equipo, en ese entonces. El venezolano ha estado encendido en los últimos encuentros y fue clave en la barrida de la organización del joven circuito sobre los Dodgers.

Dodgers sufren la peor racha a manos de los Angelinos

La victoria de los Angels de este miércoles sentenció la peor racha de la historia a los Dodgers. Los vigentes monarcas de las Grandes Ligas llegaron a siete derrotas consecutivas contra los angelinos, siendo la más largo de todos los tiempos ante sus vecinos de ciudad.

Por si fuera poco, Anaheim ganó todos los compromisos (6-0) en la presente temporada de MLB, mostrando su mejor versión cuando les toca medirse contra Shohei Ohtani y compañía. El equipo de Ron Washington barrió como visitante e hizo lo propio en la actual semana como locales.

Rengifo ha sido fundamental en el éxito reciente de su equipo en la parte complementaria de la campaña. El criollo presenta un promedio al bate de .320, ocho hits, dos jonrones, cuatro remolcadas, siete anotadas y un slugging de .680 en los últimos siete juegos.