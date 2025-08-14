Dodgers entre los peores equipos de MLB desde esta fecha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles atraviesan uno de los tramos más difíciles de su temporada, y las cifras recientes lo dejan en evidencia. En su más reciente serie en las Grandes Ligas, fueron barridos en tres juegos por sus vecinos, los Angelinos de Anaheim.

La derrota más reciente, un 6-5 frente a los Angelinos, es un ejemplo de los problemas que han enfrentado. Los dirigidos por Dave Roberts dejaron escapar una ventaja de 3-0 y posteriormente de 5-2, lo que refleja una preocupante tendencia, que es la incapacidad para cerrar juegos que parecían controlados. Esta vulnerabilidad ha encendido las alarmas en una organización acostumbrada a dominar durante la temporada regular.

Entre los peores récords de la temporada 2025 desde julio

Desde el 4 de julio, los Dodgers ha registrado marca de 12 victorias y 21 derrotas, lo que equivale a un porcentaje de victorias de apenas .353. Este rendimiento los coloca empatados con Rockies de Colorado y Gigantes de San Francisco como el tercer peor récord de las Grandes Ligas en ese período, solo por encima de los Rays de Tampa Bay (.286) y Nacionales de Washington (.303).

El bajón no puede atribuirse a un solo factor. El pitcheo, tanto abridor como relevista, ha mostrado altibajos importantes, permitiendo que los rivales remonten con frecuencia. La ofensiva, aunque todavía capaz de producir carreras, ha carecido de la consistencia que caracterizó al equipo en la primera mitad de la campaña. Las lesiones también han jugado un papel, dejando huecos difíciles de llenar en el roster.

Esta racha negativa llega en un momento delicado, cuando cada juego tiene un peso extra en la lucha por la postemporada. Equipos como los los Bravos de Atlanta y Piratas de Pittsburgh, que también han atravesado malos tramos, aún se mantienen cerca en la pelea, lo que aumenta la presión sobre los Dodgers para revertir la situación. No es solo cuestión de clasificar, sino de llegar a octubre con un ritmo competitivo que les permita aspirar seriamente al título.

Con el talento que poseen y la experiencia de su núcleo de jugadores, los Dodgers de Los Ángeles todavía tienen margen para recuperar terreno. Sin embargo, la tendencia reciente demuestra que no pueden confiar únicamente en su historial ganador. Si no logran corregir errores clave y recuperar la solidez en el pitcheo y la defensa, corren el riesgo de que este bache se prolongue y afecte sus aspiraciones en una temporada donde las expectativas, como siempre, apuntan a lo más alto.