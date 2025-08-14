MLB: Estos son los pitchers venezolanos pautados para el jueves 14 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 14 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada del beisbol de las Grandes Ligas, que vendrá cargada de una gran cantidad de emociones y de historias a seguir en cada una de las organizaciones, especialmente en aquellas que luchan actualmente por un puesto en la postemporada.

Como de costumbre, los venezolanos formarán parte y serán protagonistas de un nuevo día de acción dentro del mejor beisbol del mundo, y en esta ocasión, tendremos a dos lanzadores criollos pautados para subir a la lomita y buscar brillar de gran manera, para sumar nuevos triunfos a sus cuotas, ya que tanto Eduardo Rodríguez como Jesús Luzardo abrirán el día de hoy por Arizona y Filadelfia respectivamente.

Eduardo Rodríguez a recuperarse ante Colorado

Coors Field, uno de los estadios más temidos por los lanzadores de las Grandes Ligas, será el escenario donde Eduardo Rodríguez y los Cascabeles de Arizona se medirán a los Rockies de Colorado, en una salida que pinta para ser sumamente complicada para el pitcher criollo.

Rodríguez viene justamente de ser duramente golpeado por los Rockies en su más reciente actuación, que data del 9 de agosto, cuando permitió seis imparables y cinco carreras en el Chase Field ante dicho rival.

Además, el roster actual de Colorado le batea .302 de por vida en 68 apariciones al plato a Eduardo Rodríguez, por lo que sin duda tendrá que ajustar bastante si quiere salir airoso de un rival complicado en un escenario que también es inclemente con los serpentineros.

Jesús Luzardo a por otro triunfo

Un pitcher que viene en una realidad distinta a la de "E-Rod" es Jesús Luzardo. El también lanzador zurdo venezolano ha sido una garantía para Filadelfia en los últimos días, y acumula tres victorias consecutivas, que obtuvo ante Medias Blancas de Chicago, Orioles de Baltimore y Rangers de Texas.

Ahora, el criollo y sus Phillies visitarán a los Nacionales de Washington, equipo al que ya Luzardo se midió este año, el pasado 29 de marzo, día en el que se llevó el triunfo al lanzar cinco entradas de dos carreras permitidas.

De por vida, los jugadores que conforman el roster actual de los Nacionales acumulan 60 apariciones al plato ante Jesús Luzardo, y tan solo le batean para .212, por lo que se puede decir que el abridor nacido en Lima parece tener todo a su favor para seguir por la senda de la victoria.