Shohei Ohtani y Mike Trout protagonizan duelo nunca antes visto en MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani y Mike Trout volvieron a verse cruzarse después de aquel enfrentamiento que definió al campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Después de ese ponche del japonés al capitán de los Estados Unidos, ambos se encontraron por primera vez en las Grandes Ligas.

La superestrella de Los Angeles Dodgers volvió a tener éxito en su nuevo cara-cara con el tres MVP de la Liga Americana. El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional le propinó dos chocolates al jardinero en el tercer desafío de la serie desde el Angel Stadium of Anaheim.

Sin embargo, Trout fue el último en sonreír, ya que los Angelinos remontaron en los innings finales del partido y consiguieron la barrida como locales. Además de su primera vez como rivales en Las Mayores, Ohtani y la figura de los Angels protagonizaron un cruce jamás visto en la historia de la MLB.

Ohtani vs Trout: duelo inédito en MLB

La figura de los Dodgers salió airoso en sus enfrentamientos frente al patrullero de los Angels. El duelos entre ambas estrellas fue el primer enfrentamiento pitcher-bateador entre dos jugadores que han ganado tres veces el MVP en la historia de las Grandes Ligas.

Ohtani tuvo su presentación más larga en el montículo desde su regreso como lanzador. Sin embargo, el japonés no fue respaldado por labor de los relevistas, que sufrieron dos carreras en los últimos capítulos para sufrir la barrida a manos de los rivales de ciudad. Cabe destacar que, los Angels ganaron todos los duelos en la presente temporada a los Dodgers.