Luis Arráez a la par del legendario Tony Gwynn luego de sus primeros 800 juegos en la MLB (+detalles)

Uno de los pocos peloteros que logró hazañas incomparables en pocas zafras de carrera en las Grandes Ligas, quien recientemente llegó a 800 desafíos y acumula una trayectoria bastante similar a la del Salón de La Fama Tony Gwynn, hasta ahora.

La capacidad de hacer contacto y de conectar incogibles hacia donde quiera, provocó que la "Regadera" sea comparado con Tony, uno de los jugadores de mayor contacto en la historia de Las Mayores, desde sus inicios.

De hecho, el infielder venezolano es el único jugador en la historia que pudo ganar tres lideratos de bateo consecutivos (2022,2023 y 2024) y con tres franquicias diferentes, lo que ratifica su superlativa capacidad de conectar incogibles, su mayor virtud y la cual lo hace soñar con llegar o superar los 3.141 incogibles que alcanzó Gwynn en sus 20 años de carrera.

Luis Arráez en sus primeros 800 desafíos en la MLB quedó cerca de Tony Gwynn:

Aunque en muchos registros ofensivos, los números de Arráez sean bastante discretos en sus 800 juegos en la MLB, como es el caso de los cuadrangulares (34) y las remolcadas (292), su fortaleza son los hits.

De hecho, el oriundo de San Felipe acumuló 982 incogibles en ese periodo, quedando bastante cerca de Tony Gwynn, quien conectó exactamente 1.018 inatrapables en ese mismo lapso (primeros 800 juegos).

Esto quiere decir, que el miembro del Hall of Fame solamente superó a la "Regadera" por unos escasos 36 imparables en el lapso mencionado, lo que quiere decir que Arráez tiene una buena posibilidad de llegar a 3.000 hits en su trayectoria, si mantienes ritmo.

No obstante, el criollo va paso y su primera meta es superar el millar antes de concluir la presente campaña, debido a que solamente necesita 18 incogibles más.