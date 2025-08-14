¡Fuera de lote! Shohei Ohtani consigue esta racha por primera vez en su carrera (+video)

NOTAS RELACIONADAS
Cada vez que Shohei Ohtani consigue un nuevo logro parece que ya no puede sorprender más, sin embargo, siempre consigue hazañas increíbles y en esta ocasión, sumó una notable seguidilla por primera vez en su superlativa trayectoria.
El "Fenómeno" japonés regresó a la lomita en este miércoles y aunque no le fue de lo mejor en la derrota 5-6 de los Dodgers de Los Angeles ante los Angelinos de Anaheim, con el madero consiguió un registro importante, sumando otro mérito, para ser parte de los principales candidatos a quedarse con el premio MVP en este 2025.
Shohei Ohtani logra esta seguidilla por primera vez:
En su primera aparición de este choque, "Showtime" comenzó el desafío con un triple por la banda derecha y de esa manera alcanzó ocho encuentros en fila conectando extrabases por primera vez desde su debut en 2018.
Esa increíble racha inició el pasado 5 de agosto, cuando conectó un doblete y desde entonces no ha dejado de sumar, al menos, una conexión de más de una base en cada desafío. Incluso, sumó cuatro días consecutivos bateando cuadrangular en ese lapso.
Números de Shohei Ohtani por duelo desde el 5 de agosto:
- 5 de agosto: 3-2, 2B.
- 6 de agosto: 3-1, 1HR, 2 CI y 1CA.
- 7 de agosto: libre
- 8 de agosto: 5-3, 2B, 2 CA
- 9 de agosto: 4-2, 1HR, 1CI, 2 CA
- 10 de agosto: 4-2, 1 HR, 1CI, 1CA
- 11 de agosto: 3-1, 1 HR, 1CI, 1CA.
- 12 de agosto: 3-1, 1 HR, 1CI, 2 CA
- 13 de agosto: 4-1, 3B, 1 CA.