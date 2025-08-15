MLB

El cansancio le juega mala pasada a Jesús Luzardo y pierde esta racha (+video)

El zurdo criollo tampoco contó con apoyo por parte de sus compañeros a nivel ofensivo 

Por Neyken Vegas
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 10:34 pm
El cansancio le juega mala pasada a Jesús Luzardo y pierde esta racha (+video)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La jornada de este jueves, era un buen, día para que Jesús Luzardo extendiera su buen momento y de hecho, el trabajo que hizo, tuvo bastante mérito en pro de cumplir ese objetivo, pero lamentablemente no contó en esta ocasión con el apoyo de sus compañeros a nivel ofensivo y un mal episodio definió su destino.

El siniestro venezolano sumaba tres victorias consecutivas y seis duelos en filas sin conocer la derrota, no obstante, el cansancio le pasó factura en el séptimo episodio esta noche.

Jesús Luzardo luce, pero pierde:

Durante esta fecha, la organización de los Phillies de Philadelphia perdió por la mínima 3-2, un duelo que ganaban 2-1 y dónde los locales, voltearon la pizarra en el séptimo episodio, una entrada en la que Luzardo no pudo completar ni un out y se acercó a los 100 lanzamientos.

En líneas generales, el zurdo venezolano dejo los siguientes registros en esta presentación:

  • IL: 6.0
  • L: 97 (62 strikes)
  • H: 4
  • HR: 1
  • C: 3
  • CL: 3
  • BB: 3 
  • K: 7.

Evidentemente, Luzardo cargó con la derrota ante Washington, la número seis en la presente zafra para él a cambio de 11 triunfos.

Jesús Luzardo quiere alcanzar los 200 ponches:

Con sus siete abanicados de esta noche, el siniestro criollo llegó a 158 ponches en la presente campaña y con un promedio aproximado de igualmente siete peloteros retirados por la vía de los strikes por juego, podría superar los 200 abanicados por segunda ocasión en su trayectoria.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada MLS HINAVA Ligas Menores
Jueves 14 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB