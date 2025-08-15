El cansancio le juega mala pasada a Jesús Luzardo y pierde esta racha (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves, era un buen, día para que Jesús Luzardo extendiera su buen momento y de hecho, el trabajo que hizo, tuvo bastante mérito en pro de cumplir ese objetivo, pero lamentablemente no contó en esta ocasión con el apoyo de sus compañeros a nivel ofensivo y un mal episodio definió su destino.

El siniestro venezolano sumaba tres victorias consecutivas y seis duelos en filas sin conocer la derrota, no obstante, el cansancio le pasó factura en el séptimo episodio esta noche.

Jesús Luzardo luce, pero pierde:

Durante esta fecha, la organización de los Phillies de Philadelphia perdió por la mínima 3-2, un duelo que ganaban 2-1 y dónde los locales, voltearon la pizarra en el séptimo episodio, una entrada en la que Luzardo no pudo completar ni un out y se acercó a los 100 lanzamientos.

En líneas generales, el zurdo venezolano dejo los siguientes registros en esta presentación:

IL: 6.0

L: 97 (62 strikes)

H: 4

HR: 1

C: 3

CL: 3

BB: 3

K: 7.

Evidentemente, Luzardo cargó con la derrota ante Washington, la número seis en la presente zafra para él a cambio de 11 triunfos.

Jesús Luzardo quiere alcanzar los 200 ponches:

Con sus siete abanicados de esta noche, el siniestro criollo llegó a 158 ponches en la presente campaña y con un promedio aproximado de igualmente siete peloteros retirados por la vía de los strikes por juego, podría superar los 200 abanicados por segunda ocasión en su trayectoria.