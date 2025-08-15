Willy Adames rompe el silencio y habla de la racha negativa de los Gigantes (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco iniciaron la temporada de gran manera. Incluso estuvieron un tiempo dominando el Oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, desde el Juego de Estrellas han venido en caída libre. En la segunda mitad tienen registro de siete victorias y 17 derrotas.

El último compromiso de la serie ante los Padres de San Diego, dejó al descubierto los problemas del conjunto de la bahía, quienes perdieron su quinto juego consecutivo. Actualmente, ocupan la cuarta casilla solo por delante de los Rockies de Colorado y seis juegos detrás de los Mets de Nueva York por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Willy Adames: Algo anda mal

El campocorto dominicano y refuerzo de lujo del conjunto naranja, Willy Adames, manifestó en una entrevista con periodistas que “siente algo negativo en el aire” que no ha permitido al equipo hacer lo suyo.

“Hay algo negativo en el aire”, dijo. “No hemos sabido encontrar la manera de superarlo ni de mejorar. Es la misma historia. Es horrible. Es terrible (…) Parece que no viene nada positivo”.

La derrota del miércoles incluyó un par de jugadas extrañas para San Francisco. Una doble matanza del bate de Jake Cronenworth, que podría haber cerrado la entrada, rebotó en la segunda base hacia el jardín central.

También en la segunda entrada, un error en el tiro de Heliot Ramos permitió que Fernando Tatis Jr. anotara desde primera. Los Padres remontaron siete carreras en la entrada.

“No jugamos el mejor béisbol los últimos tres días, pero parece que durante los últimos dos meses es la misma historia”, puntualizó Willy Adames.