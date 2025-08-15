Dodgers, incrédulos con el segundo lugar en el Oeste de la Liga Nacional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles cayeron en la primera serie de la semana ante su rival de patio, los Angels; lo que significó que los Padres de San Diego, el rival de división, tomara por asalto el primer lugar en el Oeste de la Liga Nacional.

Los campeones defensores de la Serie Mundial lideraban la división por nueve juegos el 3 de julio, pero desde entonces acumulan un récord de 12 victorias y 21 derrotas.

Dave Roberts crítico

Tras la derrota de este miércoles, el timonel de los californianos fue enfático al asegurar que ellos “se pusieron en esa situación”; al tiempo que indicó que “no esperaba estar en la segunda posición” de la división.

Los Dodgers reciben a los Padres para una serie de tres juegos que comienza el viernes. Ambos clubes culminan su serie de la temporada con otros tres encuentros en San Diego del 22 al 24 de agosto.

“Creo que hemos dominado claramente la división en la última década”, dijo Roberts. “Geográficamente hablando, al ganar una división, creo que intentan superarnos (…) Eso sin duda despierta emociones. Nos ganaron hace unos años en la postemporada y eso fue algo, y nosotros los vencimos (el año pasado)”.

Los Ángeles derrotó a San Diego en cinco juegos durante la NLDS del año pasado en camino al título.