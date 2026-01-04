Imparable: el Barcelona suma su novena victoria consecutiva ante el Espanyol

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha comenzado el 2026 con la misma contundencia con la que cerró el año anterior. En el primer gran duelo del calendario, el conjunto azulgrana se impuso a su rival de patio, el Espanyol, logrando una victoria vital que no solo reafirma su dominio en la ciudad, sino que marca un hito estadístico: su novena victoria de manera consecutiva en La Liga.

Este triunfo consolida el proyecto de Hansi Flick, cuya gestión ha devuelto al club una regularidad que no se veía en años. Con estos tres puntos, el Barcelona alcanza las 49 unidades, ampliando provisionalmente a siete la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid (42 pts), que deberá afrontar su compromiso del domingo ante el Real Betis con una presión añadida.

La clave de una racha imparable

Lograr nueve victorias consecutivas en una competición tan exigente como la española no es tarea fácil. Durante esta seguidilla de éxitos, el equipo de Flick ha demostrado una madurez táctica y una resistencia física envidiable, logrando sacar adelante partidos cerrados como el de este sábado. La solvencia defensiva y la paciencia para encontrar espacios se han convertido en la marca registrada de este Barça líder.

Aunque el derbi se mantuvo en un tenso empate durante gran parte del encuentro, la jerarquía individual terminó por inclinar la balanza. "Quizás no hemos hecho nuestro mejor partido, pero hemos sabido aprovechar las oportunidades. Estamos muy contentos por los tres puntos", declaró un Fermín López que se erigió como la figura silenciosa del encuentro.

Fermín y la pegada final

La resistencia del Espanyol se desmoronó en la recta final del partido gracias a la visión de juego de Fermín López. El joven mediocampista se vistió de asistente en dos ocasiones clave: primero habilitó a Dani Olmo, quien rompió el celofán al minuto 86, y luego sirvió un balón preciso para que el infaltable Robert Lewandowski sentenciara el 2-0 definitivo al minuto 90.

Con este resultado, el Barcelona no solo mantiene su racha triunfal, sino que envía un mensaje de autoridad al resto del continente. El equipo parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la juventud de sus volantes y la letalidad de sus atacantes, factores que lo mantienen como el principal candidato al título liguero en esta segunda mitad de la temporada.