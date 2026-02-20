Real Madrid pierde a esta estrella por una preocupante lesión

Suscríbete a nuestros canales

El parte informe emitido este viernes 20 de febrero por el Real Madrid dejó una noticia que genera inquietud entre el cuerpo técnico y los fanáticos. Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del club, el defensor español Dean Huijsen fue diagnosticado con una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha.

La información llega en un momento clave del calendario, con compromisos exigentes tanto en LaLiga como en la Champions League. Aunque el club no ha precisado tiempos estimados de recuperación, ya que está pendiente para una evaluación más profunda, este tipo de dolencias musculares suele requerir cautela durante algunas semanas para evitar recaídas.

El central de 20 años, que ha ido ganando protagonismo en la defensa desde su llegada al conjunto merengue, se someterá a seguimiento médico constante durante los próximos días. La prioridad del entrenador Álvaro Arbeloa es que la recuperación sea completa antes de pensar en su regreso a la dinámica competitiva de alta exigencia.

Huijsen ha mostrado personalidad y solvencia cada vez que ha sido requerido cuando está presente en la cancha, destacando por su salida limpia de balón y presencia física en el área, tanto en la parte defensiva como ofensiva.

Finalmente, el Real Madrid, acostumbrado a gestionar este tipo de situaciones en cualquier tramo de la temporada, optará por un enfoque conservador, tomando en cuenta lo que representa su figura en la planificación de la plantilla.